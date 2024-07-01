Це кумедно: як принцеса Діана пожартувала з Опри Вінфрі у Кенсінгтонському палаці

Журналістці Опрі Вінфрі не вдалося свого часу домовитися про інтерв'ю з принцесою Уельською Діаною. Перша дружина короля Чарльза III не довіряла їй.

У новому розділі книжки Роберта Лейсі "Битва братів" розповідається, що одного разу Опра приїхала до Лондона, щоб домовитися про інтерв'ю з принцесою Уельською та Діана навіть запросила її на обід до Кенсінгтонського палацу. Як пише express.co.uk, перед зустріччю принцеса Діана звернулася до свого шеф-кухаря Даррена Макгрейді з проханням приготувати для Опри його фірмовий томатний мус, але в калорійній версії.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Кажуть, що коли вони насолоджувалися смачним обідом, Опра запитала Діану: "Діано, як тобі вдається залишатися такою стрункою, харчуючись такою калорійною їжею?", на що вона відповіла, що регулярно тренується і їсть невеликими порціями. Виявляється, шефкухар принцеси Уельської зробив знежирену версію супу для Діани та більш насичену для її гості з Америки.

Автор пише у своїй книжці, що Діана почувалася дуже некомфортно поряд з Вінфрі. "Вона думала, що Опра женеться тільки за сенсаціями — як тоді, коли вона брала інтерв'ю у Фергі (Сари Фергюсон ) про її книжку, а та хотіла говорити тільки про Діану. І принцеса була стурбована тим, що Опра хотіла поговорити з нею тільки для того, щоби підвищити свої рейтинги", — пише автор книжки.

Опра Вінфрі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що 2021 року Опры Вінфрі вдалося взяти сенсаційне інтерв'ю у сина Діани – принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, якраз після того, як Сассекські склали з себе повноваження членів королівської родини. У цьому інтерв'ю пара розкритикувала королівську сім'ю, відверто розповівши про свою роботу у фірмі та висунувши кілька звинувачень, зокрема про расизм.

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