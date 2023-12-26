Це легко повторити: корисна порада для святкового сніданку від принцеси Уельської

Нещодавно ми дізналися, що чоловіки та жінки з британської королівської родини на Різдво снідають окремо. Принцеса Уельська, як відомо, обирає для сніданку легкі продукти, наприклад це можуть бути тости або фрукти, це допомагає не відчувати тяжкості в шлунку і бути в хорошій формі.

"Легкий, але поживний сніданок підвищить ваш рівень енергії і дозволить вам довше концентруватися. Це також гарний спосіб знизити ризик розвитку діабету 2 типу та хвороб серця, які йдуть пліч-о-пліч з обробленим м'ясом, таким як ковбаси, бекон і солодкі пластівці для сніданку", — стверджують в один голос експерти, пише express.

Принцеса Уельська Кетрін із сім'єю / Фото: Associated Press

До речі, інші жінки королівської сім'ї також приділяють багато уваги правильному харчуванню. Можливо, в цьому і є секрет, чому жінки у королівській сім'ї (та й не лише у королівській) згідно зі статистикою, живуть довше за чоловіків.

Принцеса Уельська в Сандрінгемі на Різдво / Фото: Associated Press

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