Це легко повторити: син королеви Камілли розповів про страви, які його мати готувала вдома

Син королеви Камілли займається промокампанією своєї нової книжки "Кулінарія та корона" і дає багато різних інтерв'ю, в яких відкриває деякі секрети, пов'язані з його дитинством, а також королівською родиною Великої Британії.

Єдиний син королеви Камілли відкрив завісу над кулінарними звичками своєї матері, розповівши, що вона готувала для нього та його сестри Лори, коли вони були дітьми.

Їхній сімейний будинок був розташований у Чіппенгемі. Каміла сама ставала за плиту і готувала для своєї сім'ї дуже просту їжу, ніколи не дотримуючись рецептів.

Про це Том Паркер-Боулз розповів в інтерв'ю головному редактору Independent Джорді Грейгу.

Королева Камілла та Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

"Вона була хорошим кухарем. Хорошим, простим кухарем. Смажена курка, салати та яєчня-бовтання — всі ці дуже англійські штучки". Також Том пояснив, що їхня родина росла без спецій. Він додав: "У нашому раціоні не було взагалі жодних спецій". Том розповів, що Камілла не готувала каррі – улюблену страву принцеси Уельської, яку вона готує для своєї родини.

У своїй новій книжці Том Паркер-Боулз простежує історію їжі в королівській родині, від грандіозних банкетів королеви Вікторії до страв, яким віддають перевагу сучасні монархи.

Нагадаємо, син королеви Камілли розповів про обов'язковий ритуал, якого дотримується король Чарльз та його дружина щодня.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

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