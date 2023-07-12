"Це лист українцям з минулого": презентували трейлер історичного екшена про легенду Карпат – Олексу Довбуша

У Мережі з'явився трейлер фільму "Довбуш" – про боротьбу ватажка опришків за свободу свого народу.

Довбуш – втілення архетипу українця із почуттям власної гідності, українця, що не є войовничим за своєю природою і понад усе мріє про мирне, вільне та щасливе життя на своїй землі. Та коли вороги зазіхають на його свободу, він готовий пожертвувати усім і зі зброєю в руках захистити гідність свою, свого народу і свою любов.

"Я зняв картину про того, хто не хотів бути героєм, про того, хто не хотів ставати опришком. Він хотів мирного життя з тією, кого любив. Але йому довелося взяти до рук зброю, очолити повстання, щоб його мрія здійснилася. Це історія про нас: для кожного, я переконаний, життя змінилося на "до" та "після" в лютому 2022 року. Сподіваюся, що на екрані кожен побачить історію про себе самого сьогодні. Ми не прагнули знімати актуальне кіно, ми робили це зі щирим серцем, довго шукали можливості, аби картинка потрапила до глядача. І ми всі щасливі, що нарешті маємо дату премʼєри - 24 серпня – день, коли Довбуш став безсмертним, день, коли його історія почала надихати інших", – поділився режисер стрічки Олесь Санін.

Історично, опришки – учасники повстанського руху, які протистояли королівській владі та карали можновладців. Вони не терпіли неправди, гніту та можновладців. Нерідко їх називали як "народними месниками" так і розбійниками.

"Опришки – це прототипи сучасних воїнів, які відстоювали свою землю, свою свободу, свою любов, братерство. Роки минають, а історія циклічна…кіно про це і є", - розповів Дмитро Вівчарюк, виконавець ролі опришка Забо.

"У порівнянні з 2014 роком, у 2022 дух з яким люди прийшли у військо, сильніший, більший, масовіший. Нам довелося прокинутися. Час іде, війна – привід для надихаючих історій, але водночас це дуже виснажлива штука, машина смерті. Фільм, який вийде зараз, у цей час, дуже потрібен, його повинні побачити якомога більше людей. Актуальність цієї історії загострилася. Це, на мою думку, фільм-мотиватор, який комусь допоможе зрозуміти, а комусь навіть допоможе зробити перший крок, когось змусить все переоцінити. У мене відчуття, що це буде "бомба". Я точно знаю, чого катастрофічно, як повітря не вистачає там, де безпосередньо ллється кров – це кіно піде як в суху землю", - коментує Олег Шульга, нині офіцер ЗСУ, виконавець ролі опришка Стрільця.

""Довбуш" – це лист українцям з минулого, це нагадування, що свободу треба вигризати зубами. Історія дуже резонує із сьогоденням і підніматиме бойовий дух українців. Для підлітків (і не тільки) це може бути уроком історії, бо всі ключові історичні моменти вдало вписані в сюжет. До всього, ми зараз нарешті сепарувалися від російської культури і звертаємо увагу на свою. А нашій культурі для масштабного розвитку необхідний глядач. В першу чергу наш глядач", – сказала виконавиця ролі коханої Олекси Довбуша, Марічки, – Даша Плахтій.

Напередодні старту прокату команда фільму вирушить у масштабний промотур містами України. Деталі туру почнуться розкриватися дуже скоро.

Синопсис

Карпати. Початок 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів, брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий — справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша. Але він їх перехитрив. І розрослася легенда про карпатського лицаря. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як обманув смерть.

В прокат стрічка "Довбуш" вийде у День Незалежності України, 24 серпня.

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