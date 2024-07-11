Це мило і незвичайно: королева Камілла одягла сукню з жирафами від улюбленого бренду

Британська королева одягла для тенісного турніру кумедну сукню.
Дружина короля Чарльза III, 76-річна королева Камілла, відвідали Вімблдонський турнір у день, коли на корті зійшлися українська тенісистка Еліна Світоліна та Олена Рибакіна з Казахстану. Королева відвідала турнір із колишньою британською тенісисткою Деббі Джеванс, а також молодшою сестрою Аннабель Елліот.
На Каміллі того дня була сукня відтінку слонової кістки, створена для неї її улюбленим брендом Anna Valentine.
Дизайн трохи відрізнявся від того, що зазвичай носить королева, адже сукня мала пояс на талії, а також вишивку на спідниці у вигляді жирафів.
Доповнила сукню Її Величність туфлями від бренду Eliot Zed, сумкою від Dior, а також кумедною брошкою у вигляді собаки від бренду Van Cleef & Arpels.
Від цієї ж марки вона мала на руці улюблений браслет, який ніколи не знімає. У руці Камілла також тримала палантин світлого відтінку.
Бренд Anna Valentine створював для Камілли дві найважливіші сукні в її житті — її весільне вбрання для вінчання з Чарльзом, а також весільну сукню її єдиної дочки Лори Паркер-Боулз.
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