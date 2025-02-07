Це мило: королева Летиція помічена за улюбленим заняттям принцеси Кейт

Під час свого візиту монарх і його дружина відвідали символічні куточки Караваки, і королева Летиція привернула до себе велику частину уваги преси та фотографів.

Цього дня Летиція обрала для виходу чорно-білий комбінезон Teresa Helbig з тонким чорним поясом на талії, який вже носила раніше під час її офіційного візиту до Хорватії і в ньому ж вона була помічена на туристичній ярмарці FITUR 2024 в Ifema 24 січня 2024 в Мадриді.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Щоб завершити образ, королева Летиція зупинила свій вибір на чорних чоботях на низьких підборах. Також вона одягла свої улюблені потрійні сережки-кільця Gold & Roses, які ми бачили на ній незліченну кількість разів, зробила укладання та макіяж.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева мило спілкувалася з публікою і особливо багатьох зворушив момент, коли вона обійняла маленьку дитину, яка була на руках у жінки, яка у свою чергу не стримувала захоплення від цього моменту. Схоже, Летиція все більше бере приклад з принцеси Уельської та звертає увагу на дітей у натовпі.

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