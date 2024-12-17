Це мило: королева Сільвія показала, як прикрашала ялинки у палаці з онуками

Шведська королева Сільвія показала милі знімки в Instagram, як разом із своїми численними онуками прикрашала святкові ялинки.
80-річна королева Сільвія разом із онуками зустрічала новорічні ялинки для Палацу. А потім онуки допомагали Її Величності прикрашати ялинки, вішати на них іграшки та дощик.
"Вчора всі онуки допомагали бабусі отримувати новорічні ялинки для Палацу. Дякую студентам факультету лісового господарства SLU в Умео!❤️", — підписали кадри королівські співробітники.
Нагадаємо, вже на початку року королева Сільвія стане вкотре бабусею. У неї народиться 9-й онук або внучка – дитина принцеси Софії та принца Карла Філіпа (син Сильвії). Вчора пара відвідала новий публічний захід.
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