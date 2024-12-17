Це мило: королева Сільвія показала, як прикрашала ялинки у палаці з онуками

Шведська королева Сільвія показала милі знімки в Instagram, як разом із своїми численними онуками прикрашала святкові ялинки.

80-річна королева Сільвія разом із онуками зустрічала новорічні ялинки для Палацу. А потім онуки допомагали Її Величності прикрашати ялинки, вішати на них іграшки та дощик.

Королева Сільвія з онуками прикрашала ялинки / Фото: Принцеса Софія и принц Карл Філіп/Instagram

"Вчора всі онуки допомагали бабусі отримувати новорічні ялинки для Палацу. Дякую студентам факультету лісового господарства SLU в Умео!❤️", — підписали кадри королівські співробітники.

Королева Сільвія з онуками прикрашала ялинки / Фото: Принцеса Софія и принц Карл Філіп/Instagram

Нагадаємо, вже на початку року королева Сільвія стане вкотре бабусею. У неї народиться 9-й онук або внучка – дитина принцеси Софії та принца Карла Філіпа (син Сильвії). Вчора пара відвідала новий публічний захід.

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

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