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Це мило: Меган Маркл розповіла, як любить проводити різдвяні свята

Це мило: Меган Маркл розповіла, як любить проводити різдвяні свята

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл та принц Гаррі виховують двох дітей – дочку Лілібет та сина Арчі.

Одного разу в інтерв'ю Marie Claire герцогиня Сассекська розповіла, за що любить Різдво та новорічні свята.

"Я люблю свята. Дітям зараз три і п'ять років, тому з кожним роком святкування стає дедалі кращим і дедалі цікавішим.  Як мама з дітьми ти просто насолоджуєшся процесом, адже вони ще не дуже розуміють, що відбувається. Я зараз у тому віці, коли не можу дочекатися, щоби побачити це очима дітей”, — каже Меган.

Меган Маркл / © Getty Images
Меган Маркл / Фото: Getty Images

Журнал Ok! пише, що Меган також любить святкувати День подяки. Зазвичай цього дня вони збираються своєю маленькою сім'єю на святкову вечерю і до них у гості приходить мати Меган – Доріа.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принцеса Уельська Кей готується провести вже четвертий різдвяний концерт Together at Christmas у Вестмінстерському абатстві.

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