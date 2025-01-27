Це мило: принц Жак тримав сестру Габріеллу за руки на святі в Монако

10-річні діти князя Монако Альбера II – принц Жак та принцеса Габріелла відвідали свято святої Девоти.
День святої Девоти відзначається щороку 26 та 27 січня. Цього року княжа родина відвідала його, як і минулого року, у повному складі.
Особлива увага була прикута до дітей князя та княгині Шарлін. Десятирічні близнюки Жак та Габріелла мали дуже стильний та милий вигляд. Вони трималися за руки, а раніше їхній батько князь Альбер II розповідав журналістам, що син Жак завжди підтримує сестру Габріеллу на публічних заходах. Ось і на цьому Жак тримав сестру за руку, коли спалахували фотокамери.
Раніше ми показували фото, який вигляд мала родина на цьому ж святі 2024 року.
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