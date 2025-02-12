Це мило: принцеса Софія та принц Карл Філіп показали фото чотирьох дітей

Пара одружилася 2015 року, а через десять років їхня родина поповнилася чотирма людьми.
7 лютого стало відомо про народження доньки принцеси Софії та принца Карла Філіпа, малечі дали ім'я Інес і незабаром опублікували її нове фото.
"Вийшов ідеальний маленький квартет♥️
Велике дякуємо за всі привітання нашій маленькій Інес”, — написали щасливі батьки у підписі під знімком їхніх дітей.
Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас матеріал про сім'ю шведського принца та принцеси і розповіли все про дітей шведської королівської пари.
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