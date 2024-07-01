Це мило: принцеса Євгенія опублікувала дитяче фото та присвятила зворушливий пост матері

34-річна принцеса Йоркська опублікувала фото, де вона заскочена в зеленій шкільній формі в клітинку, коли виходить із чорної машини разом зі своєю матір'ю Сарою, яка тримає її крихітний рюкзак.

"Моя мама досить рано дізналася про мій сколіоз і мені пощастило отримати необхідну допомогу в 12 років. Дуже дякую їй за це, а також за впевненість, що вона може пишатися моїм шрамом. Вона усунула для мене всю стигму, пов'язану зі сколіозом, впевнено показавши людям, через що я пройшла, і позбавила мене страху і занепокоєння, пов'язаних з тим, що я відрізняюся від інших у такому юному віці. Я нескінченно вдячна та бажаю всім пишатися своїми шрамами”, - написала принцеса Йоркська.

Нагадаємо, у день свого весілля, 12 жовтня 2018 року, принцеса Євгенія спеціально обрала сукню з глибоким вирізом на спині, щоб продемонструвати світові свій досить великий шрам. Про це Євгенія згодом розповідала публічно. У день весілля на нареченій була сукня від бренду Peter Pilotto.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Associated Press

Колівські підписники у коментарях під постом похвалили принцесу Йоркську за сміливість продемонструвати шрам.

"Вам зробили операцію з приводу сколіозу невдовзі після того, як я зробив свою. Пам'ятаю, я подумав: Ну, якщо у принцеси сколіоз, це не так уже й погано!. Це змусило мене відчути себе краще, допомогло нормалізувати ситуацію, а ваші пости завжди допомагають посилити силу наших шрамів. Дякую вам за це", — написав їй один із підписників.

Принцеса Євгенія з мамою Сарою Йоркською / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Раніше ми писали про шість принцес, які розповіли про проблеми зі здоров'ям.

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