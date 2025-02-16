Це мило: принцеса Євгенія показала сімейні фото і освідчилася чоловікові в коханні

Принцеса Євгенія Йоркська хоч і із запізненням, але таки опублікувала привітання до Дня всіх закоханих.
Євгенія опублікувала у своєму блогу в Instagram підробку фотографій із чоловіком Джеком Бруксбенком та синами – Августом та Ернесом і підписала кадри:
"Мій Валентине!! Люблю тебе до Місяця і назад. З Днем Святого Валентина (за вчорашній день... упс) ❤️❤️❤️".
Цього року День Валентина публічно відзначили також принц та принцеса Уельські, чого не було раніше.
Також у День закоханих поділилася милим фото із чоловіком Меган, герцогиня Сассекська. На світлині вони з Гаррі цілуються.
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