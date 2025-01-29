Це мило: як маленькі принц Вільям та його син принц Джордж носили схожі луки

Ці кадри були зроблені з різницею в 30 років.

На знімку 1985 року зазнімкований трирічний принц Вільям. Того дня юний принц був заскочений фотографами на виході з дитячого садка в районі Ноттінг-Гілл у Лондоні свого першого дня перебування у ньому у вересні 1985 року. Принц був одягнений у червоно-білу сорочку у дрібну клітинку, червоні шорти, білі шкарпетки та взутий у червоні туфлі. У руках принц ніс пляшку з водою та смугастий джемпер.

Принц Вільям, 1985 рік / Фото: Associated Press

А на цьому фото знято старшого сина Вільяма та Кейта – принца Джорджа. Знімок зроблено 5 липня 2015 року в день хрещення принцеси Шарлотти, його молодшої сестри біля церкви Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі. Того дня 2-річний Джордж був у білій сорочці з червоною вишивкою та червоних шортах, білих шкарпетках та чорних туфлях.

Принц Джордж, 2015 рік / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували вам модні дублі принцеси Кейт та її дочки принцеси Шарлотти.

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