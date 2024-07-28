Це мило: як принцеса Кейт називає короля Чарльза у приватній обстановці

Вони познайомилися 2009 року, коли принц Вільям вперше запросив свою майбутню дружину відвідати Балморал у Шотландії – улюблену літню резиденцію королеви Єлизавети ІІ. Між ними буквально одразу ж склалися добрі та теплі стосунки.

Принцеса Кейт та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Редактор Річард Джобсон із The Mail розповів, що принцеса Кейт називає Чарльза "дідусем", але це тільки за зачиненими дверима, Чарльз же, кличе Кетрін "улюблена невістка" або "дорога невістка", пише Hello!. На публіці і не лише король та принцеса вітають одне одного поцілунками.

Між Кейт і Чарльзом завжди були близькі стосунки, але вони ще більш зміцніли, коли вони підтримали одне одного під час боротьби з раком. Діагноз короля був озвучений публічно в лютому 2024 року, а про те, що принцеса Кейт бореться з раком, палац повідомив у березні того ж року.

Король Чарльз, принцеса Кейт та принц Вільям / Фото: Associated Press

Нагадаємо, принц Гаррі розповідав у своїй книжці "Запасний", що у його дружини Меган Маркл теж склалися спершу чудові стосунки з його батьком Чарльзом. На той момент майбутній король навіть зголосився допомогти і повів Меган до вівтаря, коли її власний батько не зміг приїхати на їхнє з Гаррі весілля.

Меган Маркл і король Чарльз III у день весілля Гаррі та Меган, травень 2018 року / Фото: Getty Images

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