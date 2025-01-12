Це мило: якими були дитячі прізвиська принцеси Кейт та її сестри Піппи Міддлтон

Принцеса Уельська Кейт та її сестра Піппа Міддлтон завжди були дуже близькими і залишаються такими досі.
Незважаючи на те, що Кейт тепер майбутня королева Великої Британії, її стосунки з молодшою на два роки сестрою Піппою залишаються такими само близькими, як і раніше. Сестри, як і раніше, часто бачаться одна з одною, а також зі своїм братом Джеймсом, і сімейні зустрічі проходять у будинку їхніх батьків Майкла та Керол Міддлтонів у Беркширі.
Хоча зараз Кейт та Піппа обидві перебувають у центрі уваги громадськості, у дитинстві все було інакше. У них було звичайнісіньке дитинство, а ще в той період життя у кожної з сестер було прізвисько.
Якось під час візиту до своєї старої школи 2012 року Кейт запитала учнів, чи тримають вони у школі домашніх тварин. Вона також розповіла, що мала дві морські свинки і поділилася секретом, як їх звали, розповівши тим самим про дитячі прізвиська її та сестри.
"Одного звали Піп, а іншого — Піск, тому що мою сестру звали Піппа, а мене — Піск", — сказала тоді Кейт, пише Mirror.
Не відомо, чи називають сестри цими прізвиськами одна одну зараз. Нагадаємо, Піппу та решту членів родини Кейт востаннє бачили підтримуючи принцесу на її різдвяній службі Together At Christmas у грудні, у Вестмінстерському абатстві. А нещодавно принцеса Уельська відсвяткувала 43-річчя і принц Вільям поділився у соцмережах новою її фотографією.
Читайте також:
- Ви точно цього не знали: п'ять дивацтв принцеси Уельської Кетрін
- Потішили публіку: Кейт та Вільям Уельські поділилися особливими знімками
- Має гарний смак: дівчина Семюеля Чатто з'явилася на публіці в таких же сережках, як у принцеси Кейт