Це мило: якими були дитячі прізвиська принцеси Кейт та її сестри Піппи Міддлтон

Принцеса Уельська Кейт та її сестра Піппа Міддлтон завжди були дуже близькими і залишаються такими досі.

Незважаючи на те, що Кейт тепер майбутня королева Великої Британії, її стосунки з молодшою на два роки сестрою Піппою залишаються такими само близькими, як і раніше. Сестри, як і раніше, часто бачаться одна з одною, а також зі своїм братом Джеймсом, і сімейні зустрічі проходять у будинку їхніх батьків Майкла та Керол Міддлтонів у Беркширі.

Піппа Міддлтон на весіллі сестри Кейт 2011 року / Фото: Associated Press

Хоча зараз Кейт та Піппа обидві перебувають у центрі уваги громадськості, у дитинстві все було інакше. У них було звичайнісіньке дитинство, а ще в той період життя у кожної з сестер було прізвисько.

Якось під час візиту до своєї старої школи 2012 року Кейт запитала учнів, чи тримають вони у школі домашніх тварин. Вона також розповіла, що мала дві морські свинки і поділилася секретом, як їх звали, розповівши тим самим про дитячі прізвиська її та сестри.

"Одного звали Піп, а іншого — Піск, тому що мою сестру звали Піппа, а мене — Піск", — сказала тоді Кейт, пише Mirror.

Піппа Міддлтон та принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Не відомо, чи називають сестри цими прізвиськами одна одну зараз. Нагадаємо, Піппу та решту членів родини Кейт востаннє бачили підтримуючи принцесу на її різдвяній службі Together At Christmas у грудні, у Вестмінстерському абатстві. А нещодавно принцеса Уельська відсвяткувала 43-річчя і принц Вільям поділився у соцмережах новою її фотографією.

Піппа Міддлтон-Меттьюз / Фото: Getty Images

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