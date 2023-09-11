Це може стати ударом: колишній чоловік Меган Маркл думає про те, щоб випустити книжку про їхній шлюб

Він рідко говорив публічно про їхні стосунки, але тепер, кажуть, хоче написати книжку про їхній шлюб. Меган така новина зовсім не потішила.

Королівський письменник Ніл Шон, автор книжки "Від А до Я про Гаррі та Меган", стверджує, що Тревору надходили численні пропозиції розповісти все про те, яка насправді Меган за зачиненими дверима. Якщо він вирішить випустити книжку або навіть дати інтерв'ю про свій невдалий шлюб з Меган, це може виявитися фатальним для її надій на відновлення кар'єри в Голлівуді.

Ніл, який зустрічався з Тревором, розповів журналу OK: "Багато агентів пропонували йому великі угоди та великі гроші, коли Меган була на піку своєї слави. Я думаю, він підіб'є підсумки і розгляне всі варіанти. Меган, напевно, буде шокована. У нього дійсно буде чудова історія, тому що, зрештою, він на власному досвіді дізнався, як це одружитися з акторкою вперше... Я зустрічався з ним ненадовго, і він здається мені приємною, дбайливою людиною, яка явно пішла далі. Однак від його історії нікуди не подітися", повідомляє express.

Меган Маркл та її колишній чоловік Тревор / Фото: Getty Images

Меган і Тревор познайомилися 2004 року та зустрічалися сім років, перш ніж одружилися на пляжі на Ямайці 2011-го. Проте їхні стосунки почали погіршуватися після того, як Меган отримала головну роль у популярному серіалі "Форс-мажори". Більшість знімань акторка проводила в Торонто, а Тревор залишався в Лос-Анджелесі.

Через трохи більше двох років після їхнього весілля Меган подала на розлучення і відправила йому поштою свої дві каблучки.

В результаті Ніл вважає, що книжка, написана Тревором, могла б докладно розповісти про те, наскільки "безжальною і амбітною" була Меган. "Якщо він розповість про те, як його покинули і чому, це може спричинити вибух. Меган не славиться тим, що зберігає друзів зі свого минулого, а історія Тревора досі залишається величезною загадкою

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, 2019 року Тревор одружився вдруге на дієтологині Трейсі Курланд. 41-річний чоловік повів до вівтаря 32-річну Трейсі, яка є дочкою багатого банкіра Стенфорда Керленда. Пара влаштувала романтичну церемонію в Каліфорнії на одному з пляжів Монтесіто.

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