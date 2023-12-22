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Це може здатися дивним: король Чарльз III заборонив своїм родичам робити одну річ на Різдво

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Це може здатися дивним: король Чарльз III заборонив своїм родичам робити одну річ на Різдво

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Йдеться про фотографії, а точніше про селфі, які люблять робити молодші члени королівської родини.

Оскільки сім'я планує зібратися в Сандрінгемі, щоб відсвяткувати Різдво, король Чарльз, як повідомляється, ввів одну старомодну заборону, а саме заборонив публікацію селфі, натомість наполягаючи на тому, щоб публікувалися лише ретельно контрольовані, професійно зняті фотографії та відео, пише express.

Також інсайдери повідомляють, що лише члени королівської родини, які мають офіційні акаунти у соціальних мережах, зможуть публікувати повідомлення під час свят. Будь-які інші фотографії або відео повинні бути схвалені відділом зв'язків із громадськістю Букінгемського палацу.

Королівська родина у Сандрінгемі / © Associated Press
Королівська родина у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

"Було цілком ясно сказано, що цього року за обіднім столом не буде жодних мобільних телефонів, фотографій чи селфі. Тільки перевірені та схвалені зображення зі святкування побачать світ", — зазначають джерела.

Нагадаємо, цього року до королівської родини під час святкування вперше приєднаються діти та онуки королеви Камілли, а також, можливо, Сара Йоркська.

Лора Лопес з братом Томом – діти королеви Камілли / © Getty Images
Лора Лопес з братом Томом – діти королеви Камілли / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
788
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