Це можуть їсти всі: який улюблений перекус у королеви Камілли

Дружина короля Чарльза обожнює їжу, вирощену у її власному саду. Тут у них із монархом смаки збігаються.

Відомо, що Камілла віддає перевагу здоровому харчуванню, їсть багато овочів і фруктів, але є один особливий продукт, який королева полюбляє їсти як перекус.

Оскільки Камілла багато часу проводить у своєму саду і готує їжу з домашніх інгредієнтів, вона обожнює їсти сирий горох прямо зриваючи його з кущів.

Королева розповіла про це під час відвідин школи у Беркширі.

"Я скажу вам, що мені дійсно подобається їсти горох прямо з грядки. Якщо вийняти його прямо зі стручка, він дуже смачний і дуже солодкий. Я вожу всіх своїх онуків у садок, і вони годинами їдять горох", — розповіла Її Величність.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Зелений горох багатий на вітаміни C і E, цинк та інші антиоксиданти. За даними Британського фонду серця, вживання однієї порції гороху, квасолі чи бобових на день може знизити рівень холестерину, повідомляє Gloucestershire Live. Мабуть, здорову звичку Камілла прищепила і своєму чоловікові королю Чарльзу.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, який напій полюбляє пити король. Він корисний для серця та знижує тиск.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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