Це надважливо: Алла Мазур розповіла, про що лікарі часто забувають під час спілкування з пацієнтами

Авторка і ведуча "ТСН. Тиждень" на телеканалі "1+1 Марафон" поділилася роздумами про важливість підтримки під час боротьби з онкологією.

Алла Мазур відверто зізналася, що сприяє ефективнішому лікуванню від раку. Про це вона розповіла на бранчі і public talk, на якому обговорювали тему "Підтримка у парі" за мотивами романтичної драми "Час жити".

Телеведуча не часта гостя подібних заходів, але саме цей вирішила відвідати, адже на ньому обговорювалося, наскільки важливо підтримувати людину під час лікування від онкології на прикладі стосунків головних героїв стрічки "Час жити" (головна героїня фільму дізнається, що у неї рак яєчників). Алла Мазур сподівається, що публічні обговорення теми онкології зможуть допомогти суспільству долати ці проблеми швидше і легше.

"Мене підкупила ідея: на прикладі такого теплого фільму про справжнє кохання, у світлій, приємній атмосфері поговорити про досить складну і важку тему. Мені давно хочеться, щоб ми вивели проблему онкології в Україні з тіні, з темного лісу страхів і забобонів, щоб ми навчилися говорити про цю хворобу спокійно, відверто, публічно, тому що саме це, вважаю, допомагатиме ефективнішому лікуванню", – зазначила Алла.

Стрічка "Час жити" вразила телеведучу не лише неймовірною історією кохання, а й тим, що вона може слугувати "підручником" для людей.

"Тут про те, як спілкуватися з людьми, які мають справу з цією хворобою, як взагалі сприймати рак, тут і про те, чи боятися лікування, чи розпочинати лікування навіть тоді, коли страшно, і про те, як лікарі мали би спілкуватися з пацієнтами, повідомляючи їм сумну новину. Тут і про те, щоб не закриватися від світу, жити, боротися і перемагати", – сказала Мазур.

Тележурналістка зазначила, що дуже добре розуміє головну героїню фільму Алмут, яка має мотивацію і робить свій вибір.

"Я її (головну героїню фільму – прим.ред.) дуже добре розумію. Бо, коли у твоє яскраве, насичене, цікаве життя вривається ця хвороба, я теж не хотіла здаватися. Я хотіла працювати, займатися улюбленою справою. Це твій опір, це виклик хворобі. Ти хочеш переконати сама себе: я зможу, я пройду шлях лікування, я подужаю", – додала вона.

Алла Мазур вважає, якщо людина зіткнулася з діагнозом "онкологія", то не варто його приховувати від близьких, друзів і колег.

"Моє публічне оголошення про хворобу дуже спростило мені життя і допомогло в лікуванні. Навіть якісь важкі моменти, коли я справді почувалася недобре у процесі хіміотерапії, мені не потрібно було щось приховувати. Я уникла цього стресу: "А не дай Бог хтось дізнається". Навпаки, я отримала величезну хвилю підтримки, любові, добрих слів від глядачів і від колег", – поділилася Алла Мазур.

Телеведуча дуже вдячна своїм колегам із "ТСН. Тижня" за їхню підтримку. Коли Аллі було важко працювати в ефірі стоячи, вони змінили формат: ведуча сіла за стіл і так продовжувала вести ефіри.

"Улюблена робота – це така чарівна пігулка від хвороб, тому що ти не концентруєшся на своєму стані, ти реагуєш на робочі виклики і в тебе енергія з'являється сама по собі", – додала вона.

Алла Мазур зазначила, що на ефективність лікування від будь-якої хвороби впливає також те, як з пацієнтами спілкуються медики.

Вона розповіла, що була здивована, коли звернулася до обласної державної лікарні, щоб зробити біопсію, а їй сказали прийти через місяць, бо людина, яка робить біопсію, була на той час у відпустці.

"Це був надзвичайно тривожний період, бо я не знала на той момент, на якій я стадії, наскільки агресивна ця історія", – зізналася телеведуча.

Тож Алла вирішила піти на першу консультацію до приватної лікарні.

"Я прийшла на прийом до лікаря з надією, що це помилка. У мене було все добре, у мене нічого не боліло, я прекрасно почувалася. І цей онколог із самого порогу так сумно на мене подивився, ніби, прощаючись зі мною – мені це зовсім не сподобалося", – сказала вона.

І тележурналістка витратила десь пів години спілкування на те, щоб якось розвеселити лікаря. Усміхнувся він лише наприкінці прийому, коли Алла, зрозумівши, що сюди треба буде ще приходити, сказала, що було б добре для комфорту людей у вестибюлі лікарні поставити якесь дерево.

"У них такий великий вестибюль і всі сидять в кріслах по периметру. Ви приходите і не знаєте: хтось лікується, хтось ще не знає свого діагнозу. Всі сидять і дивляться одне на одного. І, коли я зайшла, люди мене впізнали і я бачила, що вони не знали куди діти очі, адже починати розпитувати: "Аллочко, а що ви тут робите?" якось ніби і недоречно. Тож я сказала лікарю: "Скажіть адміністрації нехай поставлять фікус чи якесь дерево посередині, щоб той, хто хоче – міг за ним заховатись. Зверніть увагу на почуття ваших пацієнтів". І аж тут він усміхнувся. З чого я зробила висновок, що напевно фікуса не буде", – пригадує Алла Мазур.

У цій приватній клініці Аллі поставили помилковий діагноз. Тож вона радить всім, хто отримує будь-який результат, завжди його перездати ще раз, незалежно від того, яка це клініка.

"Коли ви отримуєте діагноз, навіть у крутій клініці, перевірте, будь ласка, його ще раз, перездайте біопсію ще в іншому місці. Тому що діагноз у тій клініці був настільки неправильний, що, якби мене лікували по тій схемі, я не знаю, що було б і, чи я б з вами тут спілкувалася зараз", – зауважила Мазур.

Після цього телеведуча звернулася в іншу клініку, де лікарі спілкувалися з нею спокійно, співчутливо, оптимістично і з надією – так, як це робила лікарка з фільму "Час жити".

"Пригадайте цю сцену, де лікарка розказує про можливі варіанти лікування. По ній ми бачимо, що вона впорається як фахівець із цією проблемою. І ось ця її доброзичливість і впевненість передається пацієнтові – це надзвичайно важливо, бо воно вмикає в тобі психосоматику", – додала Алла.

Наступного разу Алла Мазур прийшла в іншу клініку. Там її зустріли молоді лікарі, яким вона з порогу сказала: "Хлопці, давайте зі мною спілкуватися, усміхаючись, це дуже допомагає!"

Тож тепер, коли телеведуча зустрічається з цими медиками, вони завжди їй усміхаються. Алла сподівається, що вони взяли це на озброєння і усміхаються не лише їй.

І наприкінці бранчу Алла Мазур сказала: "Обстежуйтесь, не відкладайте надовго, щоб переконатися, що у вас все добре. І з новими силами у наших складних обставинах продовжуйте жити повноцінним, наскільки це можливо, життям і підтримуйте інших. Тому що зараз всі ми дуже потрібні одне одному, а насамперед тим, хто на фронті".

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