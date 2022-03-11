Це надзвичайно красиво: 94 скрипалі з 29 країн виконали українську народну пісню

За ініціативи лондонської скрипальки Керенці Пікок, 94 музиканти з 29 країн виконали українську народну пісню "Вербова дощечка".

У відео взяли участь скрипкова секція Мюнхенського камерного оркестру, музиканти з Лондонського та Токійського симфонічних оркестрів, Філармонії Осло, Голлівудських студій, а також найкращі скрипалі з усього світу – Ірландії, Нідерландів, Південної Африки, Молдови, Данії, Індії та інших.

"Я подружилася з деякими молодими скрипалями в Україні через Instagram і виявила, що деякі з них перебувають у підвальних сховищах, але мають свої скрипки. Тому я попросила колег по всьому світу супроводжувати їх. І мені надіслали відео від 94 скрипалів з 29 країн за 48 годин!", - написала Пікок на своїй сторінці.

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