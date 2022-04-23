"Це наша трагічна реальність": Олена Зеленська звернулася до учасників і гостей "Венеціанській бієнале"

"Це наша трагічна реальність": Олена Зеленська звернулася до учасників і гостей "Венеціанській бієнале"

У четвер, 21 квітня, перша леді України звернулася до учасників і гостей однієї з провідних виставок світу - "Венеціанської бієнале", яке триватиме цього року з 23 квітня до 27 листопада.

У своєму листі, який зачитав присутнім посол України, в Італії Ярослав Мельник, Олена Зеленська наголосила, що мистецтво - це також вид протистояння під час війни.

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На виставку прибула делегація українських митців. Цьогоріч вони поставили за мету розповісти світові про війну в Україні, яка на момент відкриття бієнале тривала вже 58-й день і забрала 208 дитячих і тисячі дорослих життів.

"На українських експонатах цього року також є попіл війни. Коли почалися перші вибухи, кожен рятував найдорожче. Це наша трагічна реальність - нині кожен українець навіть у такому ідилічному місті, як Венеція, бачить перед собою руїни Маріуполя, Чернігова, Харкова, Київщини", - зазначила перша леді.

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Під час звернення гостям заходу демонстрували світлини, на яких можна було побачити, як за допомогою мішків із піском в українських містах захищають від обстрілів пам’ятники культури. Також було продемонстровано руїни українських музеїв, знищених російськими обстрілами, зокрема музею Архипа Куїнджі в Маріуполі, музею старожитностей у Чернігові та музею, де зберігалися роботи народної художниці Марії Примаченко.

"Для кожного з нас її картини - втілена казка з дитинства, і на наших очах тієї миті ніби розстріляли казку. Але… казка вціліла! Після звільнення Київщини ми дізналися, що охоронець музею Анатолій з дружиною Наталією під обстрілами врятували все. Це диво мистецтва та людяності, які навіть серед жахіть війни вражають особливо. І це історія про надію та перемогу", - наголосила перша леді.

Олена Зеленська також висловила сподівання, що в України нарешті з’явиться власний павільйон на бієнале, якого країна не мала з часів розпаду СРСР.

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"Мистецтво – це також вид протистояння, у якому життя каже смерті: "Стоп, далі ти не пройдеш!" Мистецтво – це перемога нашої надії. Тож нехай буде мистецтво! І перемога!", - написала перша леді у Instagram.

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