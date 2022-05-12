"Це наші спільні перемоги": Джамала у гарній вишиванці отримала нагороду від Атлантичної ради США

"Це наші спільні перемоги": Джамала у гарній вишиванці отримала нагороду від Атлантичної ради США

У своїй промові співачка нагадала про жорстокість Росії під час війни та закликала світ реагувати на визволення маріупольців.

Вчора, 11 травня, у Вашингтоні відбулася щорічна церемонія нагородження "За визначне лідерство" від Атлантичної ради США. Премія присуджується найвидатнішим особистостям політики, бізнесу, культури, які борються за цінності трансатлантичних відносин і формують спільне глобальне майбутнє.

Премію у номінації "Визначне лідерство артиста" отримала Джамала. Її нагородили за впливовість, підтримку українських біженців і ЗСУ. Нагороду співачка отримала з рук бізнес-лідерки, виконавчої віцеголови Атлантичної ради Едріенн Аршт.

Едріенн Аршт і Джамала/Пресслужба

Одягнена Джа була у красиву чорну вишиванку.

"Я прийняла нагороду від імені всіх українських артистів, що використовують свій голос, щоб розказати про злочини, які вчиняються росією в Україні. Щодня доносять правду і підсилюють підтримку нашої країни, оберігають нашу культуру та демонструють її унікальність. Це наша спільна боротьба й наші спільні маленькі перемоги", — сказала співачка.

Джамала/Пресслужба

Крім того, Атлантична рада відзначила спеціальною нагородою український народ, який на тлі російського вторгнення показав неабияку хоробрість і безстрашність.

Пресслужба

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-включення особисто подякував організаторам премії за відзнаку. Вшанувавши хвилиною мовчання, він згадав хоробрих українців, які пожертвували своїм життям задля майбутнього України.

Володимир Зеленський/Пресслужба

Нагадаємо, Джамала продає на аукціоні свою розкішну сукню-вишиванку, в якій вона відкрила "Євробачення-2017" у Києві. Сукня створена українською дизайнеркою Юлією Магдич. Усі зібрані кошти передадуть до фонду Yellow-Blue Foundation - благодійної організації, яка підтримує ЗСУ та українців, що постраждали від війни.

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