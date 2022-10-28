Це не Букінгемський палац: де житимуть король Чарльз III та королева Камілла

Букінгемський палац є офіційною резиденцією британських монархів від 1837 року, відколи на трон зійшла королева Вікторія.

Від 8 вересня 2022 року новим королем Великої Британії є старший син Єлизавети II – Чарльз, який, за ідеєю після коронації, повинен переїхати до Букінгемського палацу. Але це навряд чи станеться.

Букінгемський палац / Фото: Getty Images

Зараз Чарльз та його дружина Камілла продовжують жити у Кларенс-Хаусі, своїй лондонській резиденції, де мешкають від 2003 року.

Але навіть після коронації їхній переїзд до Букінгемського палацу не планується, оскільки там відбуватиметься п'ятирічна реконструкція, а ремонт завершиться не раніше 2027 року.

Букінгемський палац / Фото: Getty Images

Однак, Букінгемський палац залишиться місцем, де Чарльз виконуватиме багато своїх королівських обов'язків. Саме тут відбуватимуться і вже відбуваються його щотижневі аудієнції. За короткий термін свого правління Чарльз вже мав два прем'єр-міністри і цього тижня він ухвалив відставку Ліз Трасс і доручив створити уряд новоспеченому прем'єру Ріші Сунаку.

Прапор Королівського штандарту майорить як над Букінгемським палацом, так і над Кларенс-хаусом, коли король Чарльз буде в Лондоні, написав The Sunday Times. Також відомо, що король проводитиме кілька днів на тиждень у Віндзорському замку, а на вихідні виїжджатиме до Сандрінгема. До речі, саме у Сандрінгемі королівська родина зазвичай проводить зимові канікули.

Король Чарльз III та королева-консорт Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали про сім знаменитих палаців Чарльза III, які дісталися йому у спадок від королеви Єлизавети II.

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