Це не було несподіванкою: як Єлизавета II відреагувала на ім'я дочки Меган та Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл стали батьками вдруге влітку 2021 року. У них народилася дочка, яку назвали Лілібет Діана. Багато хто в королівській родині був здивований таким вибором імені, але сама монархиня вважала це за комплімент.

Лілібет – це дитяче прізвисько принцеси Єлизавети, так її називав батько король Георг VI. Він казав Лілібет – моя гордість, а Маргарет – моя радість. Пізніше, коли Єлизавета вийшла заміж за принца Філіпа, так її став називати чоловік. Більше ніхто, крім герцога Единбурзького, не називав королеву ім'ям Лілібет.

Лілібет / Фото: instagram.com/misanharriman

Біограф Джайлс Брандрет у своїй книжці "Єлизавета: інтимний портрет" розповів про те, що членів королівської родини були спантеличені таким рішенням Сассекських, але сама монархиня була приємно здивована і вважала це за комплімент, пише Mirror.

Автор книжки стверджує, що онук королеви принц Гаррі попросив у неї дозволу використати це ім'я, і Єлизавета дала свою згоду. Але інші члени сім'ї визнали цей вибір "таким, що збиває з пантелику" і "досить самовпевненим", враховуючи, що ім'я "Лілібет" завжди було інтимним для королеви.

Меган і Гаррі з королевою Єлизаветою II / Фото: Associated Press

Пізніше королева сказала: "Я чула, що вони називають її "Лілі", що дуже красиво і здається правильним". Монархиня за кілька місяців перед смертю встигла особисто познайомитися з Лілібет Діаною. Меган і Гаррі приїжджали разом з дітьми на святкування платинового правління королеви в червні 2022 року. У Британії Лілі відсвяткувала і свій перший день народження.

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