Це не характерно для королеви: стало відомо, як Єлизавета II назвала Меган Маркл незадовго до своєї смерті

Покійна королева Єлизавета II завжди дуже тепло і привітно ставилася до людей. До Меган Маркл на початку їхніх стосунків із принцом Гаррі вона також ставилася добре, але за кілька років це змінилося.

Під час одного з прийомів у Балморалі влітку 2022 року королева Єлизавета II дозволила собі не найприємніший коментар на адресу своєї невістки Меган Маркл. Неназване джерело стверджує, що 96-річна монархиня назвала герцогиню Сассекську злою.

Королева Єлизавета II та Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Для королеви було нехарактерно використовувати таке слово, як "зло", описуючи Меган, але вона бачила її наскрізь. За напоями перед вечерею невелика група людей розмовляла з монархинею, і вона пояснила, що зустріч Гаррі з Меган стала повною катастрофою, і назвала її злом", — цитує його слова express.co.uk.

Здоров'я Єлизавети II вже тоді погіршувалося, і вона знала, що їй залишалося жити лише кілька місяців. Монархиня висловила жаль з приводу того, як склалася ситуація, маючи на увазі шлюб її улюбленого онука Гаррі з американською акторкою.

Весілля Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Примітно, що Меган Маркл завжди тепло говорила про королеву. В інтерв'ю Опрі Вінфрі вона описувала їхні стосунки як "прекрасні і легкі" і говорила, що королева завжди ставилася до неї чудово.

Але, мабуть, це було до того, як Гаррі з Меган на весь світ зганьбили королівську родину.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, зараз принц Гаррі хоче помиритися з братом Вільямом та батьком Чарльзом, але з їхнього боку йде повне ігнорування будь-яких спроб зустрічей та розмов.

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