Це не Лондон: принц Гаррі та Меган Маркл збираються у подорож

Повідомляється, що наступного місяця герцог та герцогиня Сассекські вирушать до Нігерії.

На початку травня принц Гаррі повинен бути присутнім на службі на честь 10-річчя "Ігор нескорених" у Лондоні, яка відбудеться 8 травня у соборі Святого Павла, але не відомо, чи приєднається до нього дружина Меган. Та й сам візит принца все ще під питанням.

Однак, як пише Hello! герцогиня приєднається до свого чоловіка, коли він вирушить до Африки. Передбачається, що пара була запрошена начальником штабу оборони, найвищим військовим чиновником Нігерії, з яким Гаррі раніше зустрічався на "Іграх спокорених" у Дюссельдорфі у вересні минулого року. Під час майбутньої поїздки до Нігерії герцог та герцогиня відвідають різні організації, точна інформація буде надана пізніше.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Під час минулорічних "Ігор нескорених" Меган Маркл провела багато часу, спілкуючись із нігерійською командою. Ця країна посідає особливе місце у серці Меган, оскільки вона має нігерійське походження, про що розповіла у своєму подкасті Archetypes.

Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

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