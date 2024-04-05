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Це не мемуари: син королеви Камілли випускає книжку про королівську родину

Це не мемуари: син королеви Камілли випускає книжку про королівську родину

Королева Камілла та Том Паркер Боулз / Фото: Getty Images

49-річний британський письменник Том Паркер Боулз має намір випустити нову королівську книжку під назвою "Кулінарія та корона".

Автор уже повідомив, що його нова книжка "Кулінарія та корона" вийде 26 вересня 2024 року. У книжці буде представлено 100 рецептів, включаючи все, від сніданку до ідей державної банкетної вечері, пише The Bookseller. Том, який також є хрещеником монарха, понад 20 років пише кулінарні статті і є автором восьми книжок, присвячених їжі.

Том Паркер Боулз та його колишня дружина Сара / © Getty Images
Том Паркер Боулз та його колишня дружина Сара / Фото: Getty Images

“Як фанат історії їжі, я не можу передати вам, наскільки захопливим було писати цю книжку. Прочитати оригінальні рецепти в королівському архіві у Віндзорі і поринути у життя і правління, і харчові звички монархів, починаючи з королеви Вікторії. Але йдеться не про смаженого лебедя, ортолан і бекас, фаршировані фуа-гра, а про справжню кулінарну книжку, наповнену рецептами, які мені дуже сподобалося готувати. Сподіваюся, що і вам теж".

Нагадаємо, раніше син королеви Камілли розповів, яку їжу дружина Чарльза ніколи не їстиме.

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