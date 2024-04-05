Це не мемуари: син королеви Камілли випускає книжку про королівську родину

Автор уже повідомив, що його нова книжка "Кулінарія та корона" вийде 26 вересня 2024 року. У книжці буде представлено 100 рецептів, включаючи все, від сніданку до ідей державної банкетної вечері, пише The Bookseller. Том, який також є хрещеником монарха, понад 20 років пише кулінарні статті і є автором восьми книжок, присвячених їжі.

Том Паркер Боулз та його колишня дружина Сара / Фото: Getty Images

“Як фанат історії їжі, я не можу передати вам, наскільки захопливим було писати цю книжку. Прочитати оригінальні рецепти в королівському архіві у Віндзорі і поринути у життя і правління, і харчові звички монархів, починаючи з королеви Вікторії. Але йдеться не про смаженого лебедя, ортолан і бекас, фаршировані фуа-гра, а про справжню кулінарну книжку, наповнену рецептами, які мені дуже сподобалося готувати. Сподіваюся, що і вам теж".

Нагадаємо, раніше син королеви Камілли розповів, яку їжу дружина Чарльза ніколи не їстиме.

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