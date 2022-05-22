Це не натяк, а позиція: королева Єлизавета II, яка одягла вбрання у синьо-жовтих кольорах, допоможе українським біженцям

Це не натяк, а позиція: королева Єлизавета II, яка одягла вбрання у синьо-жовтих кольорах, допоможе українським біженцям

Британська королівська родина таємно відчинила свої двері для українських біженців, які тікають від війни зі своєї батьківщини.

Джерела в палаці розповідають, що деякі члени королівської сім'ї зробили свій внесок на допомогу українцям, але це не розголошується публічно. Багато хто з них зробив значні грошові пожертвування, але наполягає на тому, що хочуть зберегти свої зусилля з надання допомоги в таємниці.

Майже 54 000 біженців прибули за планом уряду, і члени королівської сім'ї тепер приєднуються до політиків, бізнес-лідерів та величезної кількості інших британців, пропонуючи дати притулок шістьом мільйонам людей, які відчайдушно рятуються від російських загарбників, пише Daily Mail.

Букінгемський палац наполягає на тому, що члени сім'ї працюють над низкою проєктів, але відмовився докладно розповісти про план прийому біженців.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Сама королева нещодавно продемонструвала свою підтримку з'явившись на офіційному відкритті лінії "Елізабет" на вокзалі Паддінгтон у Лондоні у жовтому пальті та капелюсі з синіми квітами. Відомо також, що монархиня замовила букети для Віндзорського замку у таких самих двох кольорах.

"Такі речі зазвичай не просто випадковість", — прокоментував цей крок королеви високопоставлений королівський представник.

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