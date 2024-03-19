Це не папараці: автор, який зняв на відео Кейт та Вільяма біля магазину, поділився подробицями

Очевидець, який заскочив Кейт та Вільяма Уельських біля фермерського магазину у Віндзорі, розповів, як йому вдалося зробити це відео.

Автор цього ролика, який опублікували портали The Sun та TMZ, стверджує, що опинився біля того магазину якраз у той момент, коли там були Уельські.

Нельсон Сільва розповів журналістам більше про свій візит того дня, і про те, як він помітив королівське подружжя:

"Я помітив пару, що вибирала буханець хліба, і жінка повернулася обличчям, і мені здалося, що я бачив це обличчя раніше. Воно було мені знайоме, я звідкись її знав. Потім Вільям обернувся, і я подумав: "Зачекайте, я знаю цю людину". Коли я розплачувався, то сказав персоналу: "Я думаю, це вони"".

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Associated Press

Далі автор ролика розповідає, як вирішив зробити відео, пише express.

"Я підійшов до своєї машини, і коли вони вийшли з магазину, я просто зняв їх на відео. Думаю, вони вийшли через ворота з території. Вони просто зникли, і я не побачив їхнього авто".

Розповідаючи про своє рішення опублікувати відзнятий матеріал, пан Сільва сказав, що хотів показати, "наскільки вони нормальні", додавши, що "побачив хімію між Кейт та Вільямом".

"Я не відчував, що вони приховують, хто вони такі. Вони мали дуже спокійний вигляд", — додав чоловік.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Це було перше опубліковане відео принцеси Уельської від моменту, як Кейт зробили операцію на черевній порожнині.

Читайте також: