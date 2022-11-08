Це не просто аксесуар: принцеса Кейт вийшла у світ з особливою сумкою

Минулого тижня Кейт та Вільям приїжджали до громадського центру міста Скарборо та королівські шанувальники звернули увагу на сумку, з якою цього дня з'явилася на публіці принцеса Уельська.

У руках принцеса Кетрін несла маленьку сумку кольору іриски зі шкіри від бренду DeMellier. Це не вперше вона виходить у світ з цим аксесуаром.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Засновниця бренду Мірейя Л'юсія-Лінд розповіла журналу People про те, що дуже пишається тим, що такі люди, як принцеса Уельська, носять сумки від її марки.

"Це така величезна честь, я не можу не наголосити, якими чудовими послами вони є для Британії, як країни і для таких британських брендів, як наш", — каже дизайнерка.

Компанія DeMellie була заснована випускницею Гарварда Л'юзією-Лінд 2017 року. З кожного продажу сумки дизайнерка фінансує набір життєво важливих вакцин для дітей-сиріт в рамках ініціативи "Сумка, життя" з SOS Children's Villages, всесвітньою благодійною організацією, чия місія полягає в тому, щоб забезпечити кожній дитині любов, турботу та підтримку сім'ї.

"Я хотіла віддати щось у дусі бренду, і мені було важко вибрати благодійну організацію, але, будучи матір'ю трьох дітей, я відчувала, що діти, які вмирають від причин, яким мжна запобігти за допомогою вакцин, не повинні вмирати", — розповіла дизайнерка.

Принцеса Уельська з сумкою DeMellier минулого свого виходу / Фото: Getty Images

Бренд вже профінансував еквівалент 350 000 вакцин та медичних процедур.

"Окрім продажу гарних сумок та розширення прав і можливостей жінок, ми також вносимо свій внесок у загальне благо, і це те, що кожен у команді дійсно дуже цінує. Це дуже корисно і дуже важливо для мене та всієї команди — ми робимо це, тому що ми віримо у це", — додала засновниця DeMellie.

До речі, не лише принцеса Уельська носить цей бренд, а й королева-консорт Камілла. Сумок від DeMellie у дружини короля Чарльза декілька.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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