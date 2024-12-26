Це не просто так: чому королева Камілла та принцеса Кейт приїхали на службу у схожих образах

Вбрання королеви Камілли і принцеси Уельської Кейт, в яких дами з'явилися на різдвяній службі, привели в захват багатьох королівських шанувальників.
Принцеса Кейт, як ми вже розповідали, з'явилася на службі у зеленому пальті з ґудзиками від Alexander McQueen, а королева Камілла мала святковий вигляд у пальті кольору зеленого моху, коли очолила прогулянку до церкви разом із королем Чарльзом. Обидві жінки поєднували свої вбрання з високими чоботами.
Рідко можна побачити ідеальне поєднання кольорів між принцесою Уельською та королевою Каміллою, які зазвичай обирають різні відтінки на публічних заходах.
Такі образи королеви і принцеси були підібрані спеціально і це не було збігом. На думку експертів, це була демонстрація єдності сім'ї.
Принцеса Кейт також узгодила вбрання зі своїм чоловіком принцом Вільямом і дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї, використовуючи відтінки зеленого і синього, що чергуються. Всі вони мали чарівний вигляд.
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