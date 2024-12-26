Це не просто так: чому королева Камілла та принцеса Кейт приїхали на службу у схожих образах

Вбрання королеви Камілли і принцеси Уельської Кейт, в яких дами з'явилися на різдвяній службі, привели в захват багатьох королівських шанувальників.

Принцеса Кейт, як ми вже розповідали, з'явилася на службі у зеленому пальті з ґудзиками від Alexander McQueen, а королева Камілла мала святковий вигляд у пальті кольору зеленого моху, коли очолила прогулянку до церкви разом із королем Чарльзом. Обидві жінки поєднували свої вбрання з високими чоботами.

Рідко можна побачити ідеальне поєднання кольорів між принцесою Уельською та королевою Каміллою, які зазвичай обирають різні відтінки на публічних заходах.

Принцеса Кейт та принц Луї, королева Камілла, принц Вільям та король Чарльз / Фото: Associated Press

Такі образи королеви і принцеси були підібрані спеціально і це не було збігом. На думку експертів, це була демонстрація єдності сім'ї.

Принцеса Кейт також узгодила вбрання зі своїм чоловіком принцом Вільямом і дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї, використовуючи відтінки зеленого і синього, що чергуються. Всі вони мали чарівний вигляд.

Принцеса Кейт та королева Камілла / Фото: Getty Images

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