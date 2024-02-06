Це не рак простати: спливли деякі подробиці діагнозу короля Чарльза

Букінгемський палац повідомив, що у короля Чарльза III рак. Подробиці палацом не розголошувалися.
У Чарльза діагностували рак через 10 днів після перенесеної коригуючої операції з приводу збільшеної простати, повідомив Букінгемський палац у понеділок увечері. Інформація з'явилася якраз до вечірнього випуску новин на BBC.
Рак виявлено у монарха під час його нещодавнього перебування у лондонській клініці. Незабаром після заяви президента журналісти повідомили, що це не рак простати.
"У короля Чарльза діагностовано рак, повідомив сьогодні ввечері Букінгемський палац в офіційній заяві. Монарх повернувся до Лондона з Сандрінгема, щоб негайно розпочати лікування. Це не пов'язано з його нещодавньою діяльністю і не є раком простати", — повідомила в соцмережі X королівська кореспондентка Ребекка Інгліш.
СРОЧНО– Ребекка Инглиш (@RE_DailyMail) 5 февраля 2024 г.
У короля Чарльза диагностирован рак, сообщил сегодня вечером Букингемский дворец в разгромном заявлении.
Монарх вернулся в Лондон из Сандрингема, чтобы немедленно начать лечение.
Это не связано с его недавней операцией и не является раком простаты.
Світові лідери кинулися на підтримку короля.
"Діагностика раку, його лікування та виживання вимагають надії та абсолютної мужності. Джилл і я приєднуємося до народу Сполученого Королівства і молимося за якнайшвидше та повне одужання Його Величності", — написав в соцмережі президент США Джо Байден.
Диагностика рака, его лечение и выживание требуют надежды и абсолютного мужества.– Президент Байден (@POTUS), 5 февраля 2024 г.
Джилл и я присоединяемся к народу Соединенного Королевства и молимся за скорейшее и полное выздоровление Его Величества.
"Бажаю Його Величності повного та якнайшвидшого одужання.
Я не сумніваюся, що він скоро повернеться на повну силу, і я знаю, що кожна країна бажатиме йому всього найкращого", — написав у соцмережі прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
Желаю Его Величеству полного и скорейшего выздоровления.– Риши Сунак (@RishiSunak) 5 февраля 2024 г.
Я не сомневаюсь, что он скоро вернется в полную силу, и я знаю, что вся страна будет желать ему всего наилучшего. https://t.co/W4qe806gmv
"Вся країна сьогодні вболіватиме за короля. Бажаю Чарльзу III повного та якнайшвидшого одужання", — написав у соцмережі екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Вся страна сегодня будет болеть за короля. Желаю Карлу III полного и скорейшего выздоровления. https://t.co/A5AP8rXLXY– Борис Джонсон (@BorisJohnson) 5 февраля 2024 г.
Очікується, що принц Вільям візьме на себе деякі обов'язки батька, оскільки цього тижня він відновить свої зобов'язання.
Також повідомили, що принц Гаррі терміново вилетів до Великої Британії, щоб відвідати Чарльза найближчими днями.
Король займатиметься державними справами та оформленням офіційних документів у звичайному режимі, це було підтверджено палацом. Однак його зустрічі та інші заходи можуть бути перенесені або скасовані через те, що монарх буде зосереджений на лікуванні і йому може бути заборонено спілкуватися з великою кількістю людей, щоб уникнути інших інфекцій.
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