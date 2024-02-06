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Це не рак простати: спливли деякі подробиці діагнозу короля Чарльза

Це не рак простати: спливли деякі подробиці діагнозу короля Чарльза

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Букінгемський палац повідомив, що у короля Чарльза III рак. Подробиці палацом не розголошувалися.

У Чарльза діагностували рак через 10 днів після перенесеної коригуючої операції з приводу збільшеної простати, повідомив Букінгемський палац у понеділок увечері. Інформація з'явилася якраз до вечірнього випуску новин на BBC.

Рак виявлено у монарха під час його нещодавнього перебування у лондонській клініці. Незабаром після заяви президента журналісти повідомили, що це не рак простати.

"У короля Чарльза діагностовано рак, повідомив сьогодні ввечері Букінгемський палац в офіційній заяві. Монарх повернувся до Лондона з Сандрінгема, щоб негайно розпочати лікування. Це не пов'язано з його нещодавньою діяльністю і не є раком простати", — повідомила в соцмережі X королівська кореспондентка Ребекка Інгліш.

Світові лідери кинулися на підтримку короля.

Король Чарльз III та Джо Байден / © Associated Press
Король Чарльз III та Джо Байден / Фото: Associated Press

"Діагностика раку, його лікування та виживання вимагають надії та абсолютної мужності. Джилл і я приєднуємося до народу Сполученого Королівства і молимося за якнайшвидше та повне одужання Його Величності", — написав в соцмережі президент США Джо Байден.

"Бажаю Його Величності повного та якнайшвидшого одужання.

Король Чарльз III та Ріші Сунак / © Associated Press
Король Чарльз III та Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Я не сумніваюся, що він скоро повернеться на повну силу, і я знаю, що кожна країна бажатиме йому всього найкращого", — написав у соцмережі прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

"Вся країна сьогодні вболіватиме за короля. Бажаю Чарльзу III повного та якнайшвидшого одужання", — написав у соцмережі екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Очікується, що принц Вільям візьме на себе деякі обов'язки батька, оскільки цього тижня він відновить свої зобов'язання.

Також повідомили, що принц Гаррі терміново вилетів до Великої Британії, щоб відвідати Чарльза найближчими днями.

Принц Гаррі / © Associated Press
Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Король займатиметься державними справами та оформленням офіційних документів у звичайному режимі, це було підтверджено палацом. Однак його зустрічі та інші заходи можуть бути перенесені або скасовані через те, що монарх буде зосереджений на лікуванні і йому може бути заборонено спілкуватися з великою кількістю людей, щоб уникнути інших інфекцій.

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