Це не рак простати: спливли деякі подробиці діагнозу короля Чарльза

Букінгемський палац повідомив, що у короля Чарльза III рак. Подробиці палацом не розголошувалися.

У Чарльза діагностували рак через 10 днів після перенесеної коригуючої операції з приводу збільшеної простати, повідомив Букінгемський палац у понеділок увечері. Інформація з'явилася якраз до вечірнього випуску новин на BBC.

Рак виявлено у монарха під час його нещодавнього перебування у лондонській клініці. Незабаром після заяви президента журналісти повідомили, що це не рак простати.

"У короля Чарльза діагностовано рак, повідомив сьогодні ввечері Букінгемський палац в офіційній заяві. Монарх повернувся до Лондона з Сандрінгема, щоб негайно розпочати лікування. Це не пов'язано з його нещодавньою діяльністю і не є раком простати", — повідомила в соцмережі X королівська кореспондентка Ребекка Інгліш.

СРОЧНО

У короля Чарльза диагностирован рак, сообщил сегодня вечером Букингемский дворец в разгромном заявлении.

Монарх вернулся в Лондон из Сандрингема, чтобы немедленно начать лечение.

Это не связано с его недавней операцией и не является раком простаты. – Ребекка Инглиш (@RE_DailyMail) 5 февраля 2024 г.

Світові лідери кинулися на підтримку короля.

Король Чарльз III та Джо Байден / Фото: Associated Press

"Діагностика раку, його лікування та виживання вимагають надії та абсолютної мужності. Джилл і я приєднуємося до народу Сполученого Королівства і молимося за якнайшвидше та повне одужання Його Величності", — написав в соцмережі президент США Джо Байден.

Диагностика рака, его лечение и выживание требуют надежды и абсолютного мужества.



Джилл и я присоединяемся к народу Соединенного Королевства и молимся за скорейшее и полное выздоровление Его Величества. – Президент Байден (@POTUS), 5 февраля 2024 г.

"Бажаю Його Величності повного та якнайшвидшого одужання.

Король Чарльз III та Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Я не сумніваюся, що він скоро повернеться на повну силу, і я знаю, що кожна країна бажатиме йому всього найкращого", — написав у соцмережі прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Желаю Его Величеству полного и скорейшего выздоровления.



Я не сомневаюсь, что он скоро вернется в полную силу, и я знаю, что вся страна будет желать ему всего наилучшего. https://t.co/W4qe806gmv – Риши Сунак (@RishiSunak) 5 февраля 2024 г.

"Вся країна сьогодні вболіватиме за короля. Бажаю Чарльзу III повного та якнайшвидшого одужання", — написав у соцмережі екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Вся страна сегодня будет болеть за короля. Желаю Карлу III полного и скорейшего выздоровления. https://t.co/A5AP8rXLXY – Борис Джонсон (@BorisJohnson) 5 февраля 2024 г.

Очікується, що принц Вільям візьме на себе деякі обов'язки батька, оскільки цього тижня він відновить свої зобов'язання.

Також повідомили, що принц Гаррі терміново вилетів до Великої Британії , щоб відвідати Чарльза найближчими днями.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Король займатиметься державними справами та оформленням офіційних документів у звичайному режимі, це було підтверджено палацом. Однак його зустрічі та інші заходи можуть бути перенесені або скасовані через те, що монарх буде зосереджений на лікуванні і йому може бути заборонено спілкуватися з великою кількістю людей, щоб уникнути інших інфекцій.