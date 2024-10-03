Це не секрет: що носить у сумці принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська починає поступово повертатися до публічної роботи та з'являтися на публіці після майже однорічної відсутності через лікування раку. А це означає, що ми знову зможемо милуватись її красивими образами.

Кетрін завжди ретельно продумує вбрання та підбирає до них аксесуари та особливо сумки. Ми вирішили розповісти, що носить у своїй маленькій сумці принцеса Уельська.

Принцеса Кейт із сумкою Aspinal of London / Фото: Getty Images

Королівські експерти кажуть, що Кетрін носить у сумці чотири предмети: компактне дзеркальце, серветки, що матують, носову хустку та бальзам для губ. Якщо ж Кейт бере сумку більшого розміру, може прихопити ще й фотокамеру, оскільки захоплюється фотомистецтвом.

Принцеса Кейт із сумкою Aspinal of London / Фото: Getty Images

Ми також розповідали про те, які улюблені сумки є в гардеробі королеви Камілли.

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