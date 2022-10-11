Це не Шотландія: назване улюблене місце відпочинку королеви Камілли

Королева-консорт Камілла подорожувала по всьому світу зі своїм чоловіком королем Чарльзом III, але є одне місце, яке особливо дороге серцю Її Величності.

Ще в дитинстві Камілла багато часу проводила на відпочинку зі своєю родиною на острові Іскья в Італії. Цей вулканічний острів розташований неподалік Неаполя. На ньому чудові пляжі та термальні гарячі джерела.

Камілла з любов'ю розповідала про своє перебування на острові з сім'єю, а також зізналася, що на все життя здобула любов до італійської кухні.

Син Камілли — Том Паркер Боулз ділився своїми спогадами відпочинку на острові з батьками в інтерв'ю South China Morning Post: «Окрім англійської їжі, на якій ми виросли, у нас в раціоні була південно-італійська їжа, тому що ми їздили на острів під назвою Іскья в Неаполітанській затоці два тижні на рік з бабусею та дідусем. А вони були великими шанувальниками італійської кухні, тому в дитинстві ми мали пасту, багато помідорів і багато риби», — розповів Том.

Королева-консорт Камілла / Фото: Getty Images

І хоча королева Камілла не відвідувала острів останніми роками, він займає особливе місце у її серці. Але зараз найчастіше Камілла та Чарльз проводять канікули у Шотландії, яку так любить королівська родина.

Король Чарльз II та королева Камілла / Фото: Getty Images

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