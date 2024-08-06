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Це не торт: чим Меган Маркл щороку тішить себе на день народження

Це не торт: чим Меган Маркл щороку тішить себе на день народження

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Днями, 4 серпня, герцогиня Сассекська відсвяткувала 43-й день народження.

Якось під час інтерв'ю дружина принца Гаррі зізналася, що вона зовсім не полюбляє солодощів, але любить одну страву, яку забороняє собі їсти в будь-які інші дні.

На відео, опублікованому в соцмережі X в один із її минулих днів народження Меган каже: "На мій день народження, якщо я не їм солодкого, я завжди готую картоплю фрі зі свічкою", — мається на увазі, що задуває свічку Меган над картоплею фрі, яку дуже любить.

У ролику Маркл розмовляє з шефкухарем про свої уподобання в їжі. Відомо також, що Меган, як і її чоловік принц Гаррі люблять запечене курча або курку і часто готують це для романтичних вечерь вдома.

Меган Маркл та принц Гаррі / © Associated Press
Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, що любить їсти дружина принца Гаррі у повсякденному житті.

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