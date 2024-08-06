Це не торт: чим Меган Маркл щороку тішить себе на день народження

Днями, 4 серпня, герцогиня Сассекська відсвяткувала 43-й день народження.
Якось під час інтерв'ю дружина принца Гаррі зізналася, що вона зовсім не полюбляє солодощів, але любить одну страву, яку забороняє собі їсти в будь-які інші дні.
На відео, опублікованому в соцмережі X в один із її минулих днів народження Меган каже: "На мій день народження, якщо я не їм солодкого, я завжди готую картоплю фрі зі свічкою", — мається на увазі, що задуває свічку Меган над картоплею фрі, яку дуже любить.
“For my birthday if I don't have a sweet tooth I always have fries with a little candle on it”— magali (@MagaliDMathias) August 4, 2021
Happy birthday to this girl boss, mother, wife, daughter, humanitarian, activist, role model, queen of constancy & kindness
Princess Meghan Markle #HappyBirthdayMeghan #WeLoveYouMeghan pic.twitter.com/awmJQ0RhNy
У ролику Маркл розмовляє з шефкухарем про свої уподобання в їжі. Відомо також, що Меган, як і її чоловік принц Гаррі люблять запечене курча або курку і часто готують це для романтичних вечерь вдома.
Раніше ми розповідали, що любить їсти дружина принца Гаррі у повсякденному житті.
Читайте також:
- Короткі спідниці, джинси та шпильки: яким був стиль Меган Маркл до зустрічі з принцом Гаррі
- Меган Маркл виповнюється 43: десять фактів про життя герцогині Сассекської
- Канікули в Шотландії: стало відомо, чи поїдуть Меган і Гаррі до Балморалу