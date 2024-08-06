Це не торт: чим Меган Маркл щороку тішить себе на день народження

Якось під час інтерв'ю дружина принца Гаррі зізналася, що вона зовсім не полюбляє солодощів, але любить одну страву, яку забороняє собі їсти в будь-які інші дні.

На відео, опублікованому в соцмережі X в один із її минулих днів народження Меган каже: "На мій день народження, якщо я не їм солодкого, я завжди готую картоплю фрі зі свічкою", — мається на увазі, що задуває свічку Меган над картоплею фрі, яку дуже любить.

“For my birthday if I don't have a sweet tooth I always have fries with a little candle on it”



Happy birthday to this girl boss, mother, wife, daughter, humanitarian, activist, role model, queen of constancy & kindness

Princess Meghan Markle #HappyBirthdayMeghan #WeLoveYouMeghan pic.twitter.com/awmJQ0RhNy — magali (@MagaliDMathias) August 4, 2021

У ролику Маркл розмовляє з шефкухарем про свої уподобання в їжі. Відомо також, що Меган, як і її чоловік принц Гаррі люблять запечене курча або курку і часто готують це для романтичних вечерь вдома.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, що любить їсти дружина принца Гаррі у повсякденному житті.

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