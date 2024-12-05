Це не застуда: королева Камілла розкрила свій справжній діагноз

Лише цього тижня Її Величність з'явилася на урочистому прийомі в Букінгемському палаці на честь візиту еміра Катару, а потім відвідала державний банкет того ж вечора.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

Наступного дня Камілла приєдналася до короля Чарльза, щоб провести гостей. А також разом із першою леді Франції Бріжит Макрон відвідала церемонію вручення премії "Entente Litteraire" у резиденції посла Франції у Лондоні.

Королева Камілла та Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Під час банкету в Букінгемському палаці Камілла розповіла гостям, що мала пневмонію, тому лікарі наполегливо рекомендували їй більше відпочивати і менше працювати.

Але сьогодні Камілла знов на роботі. Вона відвідала захід, присвячений 50-річчю організації Women's Aid в Інституті інженерів-механіків у Лондоні.

Камілла поспілкувалася на заході з жертвами домашнього насильства, а також з іншими учасниками та прихильниками благодійної організації.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Цього разу для виходу королева обрала чорну сукню А-силуету від Fiona Clare з прозорою блузкою з леопардовим принтом під нею — одну з її улюблених, яку вона носила й раніше.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Відомо, що королеву не госпіталізували з пневмонією, але зараз вона зазнає нападів сильної втоми. Хоча робочий ритм не зменшує.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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