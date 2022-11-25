Це не здійснилося: стало відомо, про що мріяла королева Єлизавета II перед смертю

Королева Єлизавета II мріяла про те, щоб її улюблений онук принц Гаррі примірявся із сім'єю. Кажуть, що перед смертю вона відчувала втіху, бо бачила, що Гаррі налаштований налагодити стосунки з батьком та братом.

Від того часу, як Меган і Гаррі залишили королівську родину 2020 року і більше не є її членами, їхні стосунки з Чарльзом, Вільямом, Каміллою, Кейт та іншими родичами сильно зіпсувалися.

Герцогиня Сасекська та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Але останні поїздки герцога Сассекського до Великої Британії "втішили" королеву, як стверджує королівський письменник Роберт Гардман. Він сказав Palace Confidential: "Протягом року були рухи до деякого зближення. Гаррі не приїхав на поминальну службу за герцогом Единбурзьким, але через кілька тижнів таки прибув на "Ігри непокорених".

Тоді він бачив королеву, і вони з Меган були тут з дітьми під час ювілею. Поступово протягом року ми бачили, як стосунки відтаюють. Ми не бачили повного возз'єднання, але загальний шлях стосунків Гаррі з рештою сім'ї, схоже, зводився до певного примирення. Я думаю, що королева знайшла б це втішним. Їй це сподобалося б", - каже письменник, повідомляє express.co.uk.

Принц Гаррі був у Великій Британії, коли померла королева, але, на жаль, коли дізнався, що стан її здоров'я різко погіршується, не встиг з нею попрощатися. Так само, як не встигли Чарльз, Вільям та графиня Софі. Поруч із королевою в її останні години життя була її єдина дочка – королівська принцеса Анна.

Королева Єлизавета II та принцеса Анна / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Нещодавно повідомлялося, що Гаррі та Меган були запрошені на Різдво, але, як ми розуміємо, вони не приїдуть до Великої Британії, а проведуть святковий сезон у Каліфорнії. Хоча офіційна відмова начебто ще не була дана.

Королівський письменник Ендрю Мортон стверджував, що принц Гаррі був спустошений смертю королеви і, мабуть, шкодував, що не провів деякий час у Великій Британії.

Меган і Гаррі з королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

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