Це несподівано: принц Вільям одягнув білі кеди під костюм, але мав дуже стильний вигляд

Після того, як у принца з'явилася борода, він вирішив внести ще кілька змін у свій стиль, зробивши його невимушенішим.

Зазвичай, принц Вільям носить коричневі туфлі, кеди або лофери. Якщо ж захід більш офіційний, він завжди одягає чорні туфлі. Тому яким же було здивування, коли спадкоємець британського престолу прийшов на захід у кедах.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

У такому новому для себе образі він з'явився на церемонії вручення премії Earthshot Prize 2024, яка відбувалася в Кейптауні.

42-річний Вільям одягнув на цей захід вінтажний піджак сірого кольору, дотримуючись принципів сталого розвитку, а також доповнив його світло-блакитною сорочкою Alfredo від Ecoalf і одягнув білі кеди від бренду Purified. Завершували образ принца сині прямі штани.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Також незмінною на руці була прикраса — Вільям знову доповнив образ браслетом з написом "тато", який йому подарувала дочка Шарлотта.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що дівчинка велика шанувальниця творчості Тейлор Свіфт, тому робить браслети дружби та дарує своїм рідним та друзям. Разом із батьком та братом Шарлотта навіть ходила на концерт співачки у Лондоні.

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