Це несподівано: у сім'ї короля Чарльза та королеви Камілли відбулося поповнення

Король так само, як і його мати Єлизавета II та дружина Камілла – любить собак.

Нещодавно під час візиту до Кентербері Камілла розповіла про поповнення у їхній із королем Чарльзом сім'ї.

А невдовзі стало відомо, що Чарльз став гордим власником нового цуценя.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

У той час як його покійна мати, королева Єлизавета II, мала слабкість до коргі, новий член сім'ї Чарльза — спанієль-мисливець за трюфелями на прізвисько Снафф. Про це повідомляє журнал Hello! з посиланням на The Sun.

Видання повідомило, що Снафф відноситься до породи лаготто-романьйоло, історично поширеної в районі Равенни на півночі Італії. До речі, за кілька тижнів королівське подружжя вирушить у тур Італією.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Поява Снаффа, який став першим собакою Чарльза за два десятиліття, сталася лише через кілька днів після того, як королева Камілла вітала свого нового цуценя на прізвисько Молі, якого взяла у притулку.

Камілла поділилася новиною про поповнення в сім'ї, коли відвідала Кентербері, щоб відкрити пам'ятник письменниці Афрі Бен, що народилася в Кентербері, і відвідала Будинок мистецтв і знань Біні. Королева розмовляла з музейною групою з порушенням зору, коли нахилилася, щоб погладити собаку-поводиря золотистого ретрівера. Коли вона це зробила, вона повідомила, що щойно взяла нового восьмитижневого цуценя з притулку, який має вигляд "зовсім як кріт".

Передбачається, що Камілла взяла цуценя з притулку Battersea Dogs & Cats Home, покровителькою якого вона є, і де взяла своїх попередніх собак.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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