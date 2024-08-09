Це неймовірно: королева Єлизавета II зробила особливий подарунок своїм онукам Беатріс та Євгенії, але їхня мати не прийняла його

Принцесі Йоркської Беатріс було лише дев'ять років, коли її бабуся королева Єлизавета II подарувала їй дуже щедрий подарунок для неї та її молодшої сестри Євгенії.

Це був маєток Birch Hall в Сурреї, який включав сім спалень, п'ять акрів землі, відкритий басейн з підігрівом і навіть тенісний корт. Покійна королева Єлизавета II розпорядилася, щоб будинок був куплений піклувальниками від імені королеви, але мама принцес, Сара Йоркська, зрештою відхилила пропозицію, оскільки її турбували поточні витрати на будинок, пише express.co.uk.

Принцеса Беатріс, принцеса Євгенія зі своїм батьком принцом Ендрю / Фото: Getty Images

Сім'я продовжила жити разом у парку Саннінггілл, а потім Сара Фергюсон і принц Ендрю переїхали до Royal Lodge у Віндзорі, де вони обоє проживають до нині хоча від 1996 перебувають у розлученні.

Після того, як герцогиня відхилила пропозицію подарунка, Birch Hall був проданий 1999 року, а гроші від його продажу були поміщені до трастового фонду для Євгенії та Беатріс, щоб вони могли ними користуватися, коли стануть старшими.

Принцеси Беатріс та Євгенія Йоркські. / Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс, якій учора виповнилося 36 років, живе з чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці та двома дітьми у чотирикімнатній квартирі у палаці Сент-Джеймс. А два роки тому пара придбала просторий фермерський будинок у Котсуолдсі приблизно за 3,5 млн. фунтів стерлінгів (близько 4,5 мільйонів доларів) і зараз займається його ремонтом.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

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