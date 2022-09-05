Це нові імена: стало відомо, хто зіграє Кейт та Вільяма у шостому сезоні серіалу "Корона"

У шостому сезоні серіалу "Корона" з'являться герої Кейт Міддлтон та принца Вільяма. Названо імена акторів, які гратимуть королівську пару під час їхнього навчання у Сент-Ендрюському університеті.

19-річна акторка Мег Белламі, яка починає вивчати драматичне мистецтво в школі Святого Кріспіна, зіграє юну Кейт Міддлтон, а принца Вільяма зображатимуть кілька акторів: 16-річний Руфус Кампа і 21-річний Ед Маквей, який закінчив Лондонський драматичний центр (театральну школу) 2021 року та грав у театральних постановках.

Принц Чарльз і принц Вільям у Сент-Ендрюссі / Фото: Getty Images

Белламі та Кампа пройшли прослуховування у директорів із кастингу після того, як відправили відео, зняті на плівку, після оголошення про кастинг у соціальних мережах.

Як пише People, раніше на вебсайті Casting Talent з'явилося оголошення про пошук молодого актора віком від 18 до 35 років на роль принца Вільяма. В описі йшлося про те, що директори з кастингу шукають зовні схожих на принца Вільяма хлопців і не вимагають акторського досвіду роботи. А ще раніше Netflix шукав акторку на роль Кейт.

Кейт Міддлтон у Сент-Ендрюссі / Фото: Getty Images

Серіал "Корона" та його шостий сезон розповість глядачам про життя британської королівської родини з кінця 90-х та на початку 2000-х років. Це буде останній сезон серіалу, в якому покажуть найпохмуріше десятиліття для королеви та її родини. Саме в цей час трапилися три розлучення дітей королеви Єлизавети II, 1992 року горів Віндзорський замок – одна з резиденцій королеви, де монархиня живе зараз. Тоді пожежу вдалося загасити лише за15 годин. А 1997 року загинула принцеса Діана.

Хоча раніше творці "Корони" заявили, що не планують показувати сучасні роки в серіалі, передбачається, що шоу покаже початок роману принца Вільяма і Кейт Міддлтон, стосунків які зав'язалися під час їхнього спільного навчання в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії.

Акторка Мег Белламі у своєму Instagram написала, що не може повірити у те, що відбувається з нею.

"Ущипніть мене будь ласка.

Я так рада оголосити, що гратиму Кейт Міддлтон у 6-му сезоні серіалу Netflix "Корона". Для мене велика честь приєднатися до найнеймовірнішого акторського складу і знімальної групи, і я прагну віддати належне Кейт❤️".

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