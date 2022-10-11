Це офіційно: король Чарльз ІІІ обрав особливу дату для своєї коронації

Офіційну заяву палацу було опубліковано у твітер-акаунті монарха сьогодні ввечері.

В повідомленні йдеться "Коронація Його Величності Короля відбудеться в суботу, 6 травня 2023 року, у Вестмінстерському абатстві. На церемонії будуть короновані Його Величність король Карл III разом із королевою-консортом". Більше жодних подробиць майбутньої церемонії не розголошується.

The Coronation of His Majesty Королівство буде займатися місцем на Saturday 6 May 2023 в Westminster Abbey.



The Ceremony will see His Majesty King Charles III коронований впродовж The Queen Consort. — The Royal Family (@RoyalFamily) October 11, 2022

Раніше, нагадаємо, ходили чутки, що коронація Чарльза може відбутися 3 червня наступного дня після святкування 70-річчя від дня коронації його матері королеви Єлизавети II.

До речі, 6 травня це ще й особливий день для молодшого сина короля Чарльза – принца Гаррі. Цього дня 2019 року на світ з'явився їхній із дружиною Меган первісток – син Арчі. Цікаво, король обрав цю дату не випадково?

Меган, Гаррі та їхній син Арчі, 2019 рік / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, що з'явилися перші подробиці майбутньої коронації короля Чарльза III. Повідомлялося, що монарх хоче зменшити час самої церемонії та внести деякі зміни до традиційного формату. Проведе коронацію архієпископ Кентерберійський.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

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