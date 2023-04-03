Це особлива дата: чому Чарльз та Камілла більше не святкують річницю весілля

Король Чарльз III та королева Камілла цього тижня відсвяткують 18-річну річницю від дня свого весілля. Але про жодні публічні святкування не йдеться.

Проте масштабних святкувань не планується. Чарльз та його дружина Камілла від 2021 року не святкують цей день якось особливо, оскільки саме в день їхнього весілля 2021 року пішов з життя батько Чарльза – принц Філіп, герцог Единбурзький.

Чарльз і Камілла пов'язали себе шлюбом на цивільній церемонії у Віндзорській ратуші 9 квітня 2005 року. Спочатку шлюб повинен був бути зареєстрований 8 квітня 2005, але незадовго до призначеної дати палацу довелося внести зміни, оскільки принца Чарльза викликали на похорон Папи Івана Павла II від імені королеви. Похорон відбувся якраз 8 квітня. З цієї причини дату весілля принца з Каміллою було перенесено на день пізніше. А через 16 років саме 9 квітня помер принц Філіп.

Король Чарльз III, королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Getty Images

Найімовірніше цього року Чарльз та Камілла проведуть цей день скромно і у вузькому сімейному колі. Можливо навіть удвох за чашкою чаю.

Нагадаємо, вже 6 травня 2023 року король Чарльз III та королева Камілла будуть короновані на коронації, яка відбудеться у Вестмінстерському абатстві. Все, що вам потрібно знати про коронацію монарха ми розповідаємо ось тут.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

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