Це особлива дата: чому королева Єлизавета II проводить день, коли зійшла на престол, на самоті

Це особлива дата: чому королева Єлизавета II проводить день, коли зійшла на престол, на самоті

6 лютого королева Великої Британії Єлизавета II відсвяткує 70-річчя від дня сходження на престол. А ви знаєте, чому цей день монархиня практично ніколи не проводить публічно?

6 лютого пішов з життя батько Єлизавети – король Георг VI. За характером Альберт (справжнє ім'я батька Єлизавети) був скромною і сором'язливою людиною, до того ж страждав від сильної заїкуватості. Однак він завзято займався з австралійським логопедом-самоучкою Лайонелом Логом і в результаті майже повністю позбувся недуги. Принцеса була дуже близька з батьком, він для неї був прикладом, захистом та опорою. Наприкінці 40-х років, коли здоров'я короля Георга VI стало погіршуватися, його спадкоємиця і старша дочка – принцеса Єлизавета – брала на себе дедалі більше королівських обов'язків, а її, у свою чергу, завжди супроводжував і підтримував чоловік принц Філіп.

Король Георг VI та принцеса Єлизавета / Associated Press

31 січня 1952 року Георг, незважаючи на поради наближених, приїхав до Лондонського аеропорту, щоб провести доньку Єлизавету та її чоловіка до Австралії, і сказав її колишній няні: "Заради мене, придивіться за Лілібет!" Це стало його останньою появою на публіці. Через шість днів — 6 лютого 1952 року Георга VI знайшли мертвим у ліжку в Сандрінгемському палаці в Норфолку. Король помер вночі від коронарного тромбозу у віці 56 років. Його донька прилетіла з Кенії вже як королева Єлизавета ІІ.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Від того часу монархиня проводить 6 лютого на самоті, оскільки це не лише день її вступу на престол, але й дуже особистий день скорботи, який знаменує собою річницю смерті батька.

Минулого тижня Єлизавета II прилетіла до Сандрінгема на вертольоті. За традицією вона проведе 6 лютого на самоті. Але, можливо, публіка побачить королеву цього дня, адже це неділя, а значить, у церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі відбудеться недільна служба. Можливо, Єлизавета II захоче її відвідати.

Нагадаємо, 2012 року в день свого діамантового ювілею правління королева Єлизавета II відвідала школу в Кінгс-Лінн.

Королева Єлизавета II у школі Кінгс-Лінн 2012 року / Getty Images

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