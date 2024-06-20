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Це особлива прикраса: що за сережки принцеса Євгенія одягала на кінні перегони в Аскоті

Це особлива прикраса: що за сережки принцеса Євгенія одягала на кінні перегони в Аскоті

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Ці сережки вона носить уже шість років.

Британська принцеса Євгенія – молодша дочка принца Ендрю та Сари, герцогині Йоркської – два дні поспіль з'являлася на королівських кінних перегонах в Аскоті. Вона змінила за цей час два вбрання, але водночас постійно була в одних і тих же сережках — довгастих з діамантами та смарагдами.

Принцеса Євгенія / © Getty Images
Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images
Принцеса Євгенія / © Getty Images
Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Ця прикраса означає дуже багато для принцеси і зберігається вже багато років. Сережки-крапельки з діамантами та кабошонами із смарагдів Євгенії є подарунком від її чоловіка — Джека Бруксбенка з нагоди їхнього весілля у Віндзорському замку.

Пара одружилася 2018 року і сережки ідеально поєднувалися з приголомшливою смарагдовою тіарою, яку Євгенія вибрала для вінчання, відому як тіара Маргарет Гревілл або тіара Boucheron. Вона була успадкована королевою-матір'ю 1942 року, а потім королевою Єлизаветою II.

Принцеса Євгенія / © Getty Images
Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images
Принцеса Євгенія / © Associated Press
Принцеса Євгенія / Фото: Associated Press

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