Це особливий час: стало відомо, як король Чарльз проведе день смерті своєї матері Єлизавети ІІ

Чарльз та його дружина Камілла готуються до перших роковин від дня смерті Її Величності королеви Єлизавети II, яка померла 8 вересня 2022 року в замку Балморал, у Шотландії.

8 вересня також є днем сходження на престол короля Чарльза III, і монарх, швидше за все, проведе його так само, як його мати відзначала власне сходження на трон 1952 року, тобто на самоті і далеко від публіки.

Королева вважала цей день – днем скорботи, оскільки цього дня вона втратила свого дорогого батька. Чарльз втратив свою матір і королеву, правління якої тривало довгі 70 років.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Тому ця дата – 8 вересня вважається дуже емоційною для монарха. День Чарльз та його дружина проведуть тихо та на самоті, жодних заходів не планується. Королівське подружжя продовжить відпочивати у своєму замку Балморал, у Шотландії.

Різниця лише в тому, що Єлизавета II проводила цей день у Сандрінгемі, оскільки її батько король Георг VI помер 6 лютого. А в цей період члени королівської родини якраз ще перебувають на зимових канікулах саме у Сандрінгемі. Чарльз же проводитиме цей день на самоті в шотландському Балморалі, літній резиденції королівської родини.

Король Георг VI та принцеса Єлизавета / Фото: Associated Press

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