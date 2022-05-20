"Це перемога української гастрономії на світовому рівні": Євгену Клопотенку вручили нагороду у Каннах

Українського кулінарного критика і шефкухаря визнали фудблогером року за версією світової премії.

Євген Клопотенко взяв участь у премії World Influencers and Bloggers Awards (яку ще називають "Оскаром для блогерів"), яка відбулася у Каннах. Шефкухар став переможцем у номінації "Фудблогер року". Він вийшов на сцену отримати свою нагороду. Знімки з події Євген опублікував в Instagram.

Євген Клопотенко/Instagram

"Вчора був у Каннах. Отримав світову премію @wibaglobal як фудблогер року. Тут знакове не те, що у мене є нагорода. Тут знакове те, що сторінка в Інстаграмі, яка про українську кухню, отримала світову премію. Що це означає: українська культура ще глибше вписується у контекст світу. І це однозначна перемога української гастрономії на світовому рівні. Офіційна. А я так ото - більше інструментик, який допомагає цьому статися", - написав шефкухар.

Клопотенко зазначив, що нині Україну дуже підтримує світова спільнота на всіх рівнях. Зокрема, на галавечорі збирали гроші на підтримку України. Він також закликав всіх інфлуенсерів вплинути на ситуацію в Україні.

"Зі спостережень: Україна дійсно має зараз дуже багато підтримки на різних рівнях. Ледве не всю підтримку світу. Навіть на премії під час галавечері був збір коштів на потреби України. Тому з усього, що я міг сказати - сказав світовим інфлюенсерам, що вони впливають на світ через смартфони, і вони можуть вплинути на ситуацію в Україні. Знаю, що ніхто з них не хоче показувати війну, і вони можуть цього не робити. Але вони можуть розповідати про Україну в контексті своїх блогів. Нехай тревел-блогер розповідає про українські міста. Фешнблогер - про українських дизайнерів. Цього вже буде достатньо. Просто тримати інформаційно Україну у фокусі", - розповів Євген.

За його словами, всі розуміють, що українці є супернародом. Ми нині є синонімом сили та хоробрості. Люди починають цікавитися нашою культурою. І підтвердженням цього є те, що українська кухня отримала визнання на світовій блогерській премії.

Нагадаємо, отримав нагороду World Influencers and Bloggers Awards у Каннах також кіт Степана із Харкова. До речі, його номінували на премію після того, як йому вдалося зібрати понад 10 тисяч доларів на допомогу тваринам, які постраждали через війну в Україні.

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