Це пікантно: леді Амелія Віндзор одягла сукню-комбінацію із прозорою сіткою на грудях

27-річна леді Амелія взяла участь у запуску колекції екологічно чистого взуття Pretty Ballerinas x Amelia Windsor у Лондоні. На захід модель приїхала у короткому трикотажному кардигані на ґудзиках та широких блакитних джинсах, під які підібрала туфлі з квітами на підборах.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

У цьому взутті Амелія вже з'являлася на червоній доріжці, коли відвідувала показ С'юзан Фенг під час Тижня моди в Лондоні.

А також з'явилася перед камерами фотографів у чорній сукні-комбінації на тонких бретельках та з прозорим ліфом та взула чорно-білі туфлі з круглими носами.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Амелія мала яскравий манікюр, на її пальцях виблискувало кілька різноманітних каблучок, а на шиї була прикраса у вигляді ланцюга, також вона зробила ледь помітний макіяж, лише трохи підкресливши свої пухкі губи, а волосся розпустила.

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