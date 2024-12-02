Це пікантно: леді Амелія Віндзор приїхала до театру у сукні з прозорим верхом

29-річна Амелія Віндзор відвідала світову прем'єру мюзиклу "Диявол носить Prada" у театрі "Домініон" у Лондоні. Дівчина вийшла у світ у чорній максісукні на тонких бретельках з мереживним прозорим бюстом, що пікантно підкреслює її груди.

Леді Амелія доповнила вечірній аутфіт лакованими туфлями на підборах, кількома золотими сережками-кільцями та намистом з білих каменів із золотою підвіскою. Волосся міс Віндзор заправила за вуха і зробила легкий макіяж очей та підкреслила губи помадою у натуральних відтінках.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Влітку леді Амелія часто обирала для повсякденних виходів хутряні куртки, а ось узимку вирішила зупинитися на мінімалізмі і з'явитися у театрі у сукні з тонкого мережива.

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