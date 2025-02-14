Це послання: експертка пояснила, навіщо Меган Маркл поцілувала принца Гаррі на публіці

Під час "Ігор нескорених" Меган Маркл не стримувала почуттів щодо свого чоловіка принца Гаррі.

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс проаналізував цю ситуацію і пояснила, навіщо Меган поцілувала Гаррі на публіці у день відкриття Invictus Games 2025 у Ванкувері.

Експерт з мови тіла Джуді Джеймс розповіла виданню The Sun.

Меган та Гаррі на церемонії відкриття "Ігор нескорених" у Ванкувері / Фото: Getty Images

"Її (Меган) дотикт до обличчя Гаррі посилали світові потужний сигнал ніжної прихильності і власництва. Коли вона обхопила його голову обома руками і покрила її ніжними поцілунками, вона дала зрозуміти: "Він мій, і я кохаю його".

Також вважалося, що це відкрите обожнювання і підкреслена сімейна атмосфера могли бути чимось на кшталт привітання Дональду Трампу — новообраному президенту США, який напередодні старту "Ігор" заявив в інтерв'ю New York Post, що залишить принца Гаррі і його депортацію з країни в спокої, оскільки йому і так не пощастило з дружиною, назвавши Меган жахливою"".

"Я даю йому спокій. У нього і так достатньо проблем з дружиною. Вона жахлива", — сказав тоді Трамп.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на "Іграх" Меган Маркл була присутня п'ять днів і потім поїхала до США, а Гаррі залишився в Канаді і відвідає 16 лютого церемонію закриття "Ігор".

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